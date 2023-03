Doppietta Aprilia in Argentina: Bagnaia lontano nelle prime prove libere

SportFair

E’ iniziata l’attività in pista a Termas de Rio Hondo, dove si sono appena concluse le prime prove libere del GP d’Argentina. Al termine della sessione è l’Aprilia a sorridere per una splendida doppietta: Vinales, terzo nel GP del Portogallo, ha chiuso le FP1 in testa, seguito dal suo compagno di squadra Aleix Espargaro.

Terzo tempo per Jorge Martin, miglior ducatista, che si lascia alle spalle Nakagami e Alex Marquez. Il primo italiano è Luca Marini, settimo, seguito dai connazionali Morbidelli e Bezzecchi. Solo decimo Pecco Bagnaia, mentre Quartararo non riesce a far meglio del 15° tempo.