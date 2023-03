Djokovic, niente Indian Wells: non può entrare negli USA

SportFair

Niente di nuovo dagli USA: non ci sono possibilità per Novak Djokovic di entrare in terra statunitense. Il tennista serbo non potrà quindi giocare il primo Masters 1000 della stagione a Indian Wells.

E’ stato lo stesso torneo a confermare la notizia questa mattina con un post sui social: “il numero uno al mondo Novak Djokovic è stato ritirato dal BNP Paribas Open 2023. Con il suo ritiro, Nikoloz Basilashvili entra nel sorteggio finale“, recita l’annuncio ufficiale di Indian Wells.

In questo modo Djokovic viene escluso dal torneo nonostante le voci che chiedevano di poter gareggiare sia a Indian Wells che a Miami.

Il motivo

Il motivo per cui Djokovic non potrà giocare il primo Masters 1.000 dell’anno a Indian Wells è dovuto alle restrizioni che gli Stati Uniti mantengono per coloro che vogliono entrare nel Paese e che non sono vaccinati contro il Covid-19. Djokovic salterà così l’Indian Wells per il quarto anno consecutivo.