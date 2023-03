Djokovic escluso anche dal Masters 1000 di Miami

SportFair

Pessime notizie per Novak Djokovic: il tennista serbo, dopo l’esclusione da Indian Wells, salterà anche il torneo di Miami, secondo Masters 1000 della stagione.

“Abbiamo provato di tutto per consentire a Djokovic di rinunciare, ma non è successo. È ovvio che siamo uno dei più grandi tornei e ci piacerebbe avere i migliori giocatori del mondo. Abbiamo fatto quello che potevamo. Abbiamo provato a parlare con il governo, ma la decisione non era nelle nostre mani”, ha detto ieri il direttore deltorneo James Blake a Tennis Channel.

Nole non compare più nell’elenco degli iscritti. Il suo posto nel tabellone principale, che non includerà Sebastian Korda per infortunio, sarà preso dal colombiano Daniel Elahi Galán, 89° al mondo.

Djokovic resta fuori dal torneo a causa della sua posizione contro il vaccino anti-Covid e delle restrizioni ancora vigenti negli USA.