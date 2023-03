Djokovic sull’esclusione dagli USA: “il mio corpo è più importante”

SportFair

Novak Djokovic è stato escluso ancora una volta dai tornei di tennis americani, il motivo riguarda la sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid-19. Il serbo non ha preso parte ai tornei di Indian Wells e Miami, confermando la decisione di non procedere con la vaccinazione.

“Non ho alcun rimpianto. Le decisioni sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo”. Alcaraz è diventato numero 1 al mondo: “mi congratulo con lui. Merita assolutamente di tornare al numero 1. È un peccato non aver potuto giocare a Indian Wells e Miami. Adoro quei tornei. Ho avuto molto successo lì. Ma allo stesso tempo, sono consapevole della decisione che ho preso e sapevo che ci sarebbe stata la possibilità di non poter giocare”, ha spiegato il campione serbo alla CNN.

Djokovic continua: “spero che questa situazione cambierà per la fine dell’anno, per gli US Open. Questo è il torneo più importante per me sul suolo americano. Ho imparato attraverso la vita che i rimpianti ti trattengono e fondamentalmente ti fanno vivere nel passato. E non voglio farlo. Inoltre voglio essere concentrato sul presente, ma ovviamente pensare al futuro per crearne uno migliore”.