Disavventura per Byron Moreno: l’arbitro aggredito da un calciatore | VIDEO

Byron Moreno è tornato sulle prime pagine dei giornali all’estero. Stiamo parlando dell’arbitro protagonista in negativo durante il Mondiale del 2002. Il direttore di gara è tornato a far parlare a distanza di più di 20 anni dal disastro in occasione di Italia-Corea del Sud, sfida nettamente condizionata dagli errori arbitrali.

Indimenticabile la gestione della partita di Byron Moreno nella sfida degli ottavi di finale: dall’espulsione a Francesco Totti per una presunta simulazione al fuorigioco dubbio a Tommasi, più altre decisioni molti discutibili.

Byron Moreno aggredito

La vita di Byron Moreno è stata stravolta, prima per l’espulsione dalla federazione in seguito ad alcuni scandali e poi condannato per traffico di droga. Oggi è salito alla ribalta per un altro motivo. Sui social è diventato virale un video in cui si vede l’ex arbitro aggredito in campo da un calciatore durante una partita di un torneo amatoriale. Il giocatore si è infuriato per una decisione e la reazione nei confronti dell’arbitro è stata fuori luogo: un violento colpo alle spalle che ha causato la caduta di Byron Moreno.

Agredieron a Byron Moreno en final de torneo amateur en Guayaquil. Cobarde patada estando de espalda el árbitro. pic.twitter.com/PiYNI0ZPTw — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) March 26, 2023