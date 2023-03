Diffuse le foto del corpo di Kobe Bryant: ricco risarcimento per la moglie Vanessa

Gli avvocati della contea di Los Angeles hanno definito l’accordo “equo e ragionevole”. “La giornata di oggi segna il culmine della coraggiosa battaglia della signora Bryant per ritenere responsabili coloro che si sono impegnati in questa condotta grottesca“, hanno dichiarato martedì gli avvocati del querelante in una dichiarazione. “Ha combattuto per suo marito, sua figlia e tutti coloro nella comunità la cui famiglia deceduta è stata trattata con simile mancanza di rispetto. Speriamo che la sua vittoria al processo e questo accordo pongano fine a questa pratica“, hanno aggiunto.

In una dichiarazione, Mira Hashmall, l’avvocato principale del processo per la contea di Los Angeles nel caso, ha affermato che tutte le controversie relative alla contea dall’incidente erano state risolte, aggiungendo che l’accordo di $ 28.850.000 includeva i $ 16 milioni assegnati da una giuria federale nell’agosto 2022 alla signora Bryant nella sua causa per violazione della privacy contro la contea di Los Angeles.