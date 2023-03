Daniele Scardina, segnali positivi: l’ultimo bollettino medico

Sono passate due settimane dal malore accusato da Daniele Scardina dopo un allenamento in palestra. Il pugile italiano si è sentito male sotto la doccia ed è stato trasportato subito in ospedale dove è stato operato per un’emorragia cerebrale a seguito del quale è stato messo in coma.

Arrivano oggi notizie positive: l’ultimo bollettino medico sulle condizioni del pugile: “oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia“, ha spiegato il suo manager Alessandro Cherchi. “I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni”, ha aggiunto.