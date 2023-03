“Messi meglio di te”, la vera risposta di Cristiano Ronaldo al bimbo | VIDEO

SportFair

La nuova avventura all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo non è sempre felice e soddisfacente per il calciatore portoghese. Anche in Arabia Saudita CR7 deve fare i conti con qualche problema, alcuni legati al campo e alle prestazioni della sua squadra, altre invece ai tifosi.

Nelle ultime ore è diventato virale un video nel quale un bimbo che riesce a beccare Cristiano Ronaldo nel tunnel esclama: “Messi è meglio di te”.

La vera risposta di Cristiano Ronaldo

Secondo aluni Cristiano Ronaldo, furioso, avrebbe risposto “vai a guardare Messi allora“, ma secondo nuove traduzioni sembra che in realtà il calciatore portoghese non abbia dato peso a quell’affermazione.

“E quella era la partita facile“, avrebbe invece esclamato il calciatore dell’Al Nassr alle persone intorno a lui, riferendosi alla partita.