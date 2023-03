Continua la saga Alonso-Russell: l’esilarante riconsegna del trofeo di Jeddah

SportFair

Domenica a Jeddah c’è stata un po’ di confusione a fine GP dell’Arabia Saudita. Sergio Perez ha trionfato davanti al suo compagno di squadra, Max Vertappen, autore di una splendida rimonta dal 15° posto dopo alcuni problemi in qualifica, mentre Fernando Alonso ha chiuso al terzo posto, come in Bahrain.

Dopo le premiazioni sul podio, però, i commissari hanno inflitto una sanzione allo spagnolo, che lo ha fatto scivolare al quarto posto, costringendolo dunque a cedere il suo trofeo a George Russell, salito al 3° posto.

Il pilota della Mercedes si è detto non troppo contento e soddisfatto del risultato, ammettendo che Alonso e l’Aston Martin meritavano, ma ha comunque portato a casa il trofeo di terzo classificato.

Ore dopo il GP dell’Arabia Saudita i commissari hanno fatto dietrofront, riassegnando ad Alonso il suo terzo posto, annullando la penalizzazione di 10 secondi inflitta dopo il traguardo.

E’ stato solo dopo essere rientrato in Inghilterra che Russell ha potuto riconsegnare ad Alonso il suo trofeo.

La consegna del trofeo

Russell ha condiviso sui social una foto col trofeo chiedendo “quale è il tuo indirizzo Fernando?“. Poco dopo la Mercedes ha condiviso un simpatico video del trofeo che lascia la sede di Brackley, dopo essere stato lucidato da George Russell stesso, per spostarsi in auto, con tanto di cintura di sicurezza, verso la sede dell’Aston Martin.