Come sta Pol Espargaro? Trasportato a Barcellona per un intervento chirurgico

La stagione 2023 di MotoGP è iniziata e non sono mancati i colpi di scena nei primi due giorni in pista a Portimao, dove inizia a breve il GP del Portogallo.

Pol Espargaro è stato protagonista di un brutto incidente nella seconda sessione di prove libere, lasciando tutti senza parole.

Il pilota spagnolo è stato trasportato ieri in aereo medicalizzato dall’ospedale Faro all’Ospedale universitario Dexeus di Barcellona, ​​​​dove si trova in terapia intensiva in attesa di ulteriori esami prima di passare in sala operatoria e sottoporsi a un intervento chirurgico per una mascella rotta.

Oltre a questa lesione, il pilota del Team GASGAS ha presentato altre due fratture alle vertebre, una alla cervicale 5 e un’altra dorsale che i medici non sono riusciti a determinare a causa dell’enorme infiammazione che presenta la zona interessata. Inoltre ha anche una significativa contusione su un polmone che fortunatamente non ha presentato perforazione.