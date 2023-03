Come sta Daniele Scardina? Il pugile in prognosi riservata

Ore di apprensione per tutti gli appassionati di sport, i familiari e gli amici di Daniele Scardina. King Toretto è in ospedale a seguito di un malore accusato dopo l’allenamento di ieri, a seguito del quale è stato necessario un intervento d’urgenza per un’ermorragia cerebrale.

Scardina si stava allenando in palestra quando si è sentito male ed è stato immediatamente trasportato in ospedale, all’Humanitas di Rozzano, dove è stato operato dal dottor Fornari.

Come sta Daniele Scardina

Non si hanno notizie ufficiali dall’ospedale, ma trapelano alcu aggiornamenti secondo i quali l’intervento “eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione“.