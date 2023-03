Primi punti per Leclerc a Jeddah: la nuova classifica piloti di Formula 1

SportFair

A Jeddah è ancora la Red Bull a fare la voce grossa: il team di Milton Keynes mette a segno un’altra doppietta con Sergio Perez che trionfa al GP dell’Arabia Saudita davanti al suo compagno di squadra Max Verstappen.

Terzo posto per George Russell, che approfitta della penalizzazione di 10” di Alonso, scivolato in quarta posizione dopo le premiazioni per non aver scontato in modo corretto la penalità ricevuta ad inizio gara. Quinto invece Lewis Hamilton.

Primi punti a Jeddah per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari ha rimontato dal 12° al 7° posto, conquistando i primi punti di questo campionato dopo il ritiro in Bahrain.

La classifica piloti di Formula 1

1. Verstappen 44

2. Perez 43

3. Alonso 27

4. Russell 21

4. Sainz 20

5. Hamilton 20

7. Stoll 8

8. Leclerc 6

9. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1