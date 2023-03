Verstappen vince in Bahrain: la classifica piloti dopo il debutto stagionale

SportFair

La Red Bull, come da previsione, domina al GP del Bahrain. La gara d’esordio della stagione 2023 di Formula 1 termina con una doppietta Red Bull, con Verstappen primo e Perez secondo. Splendido terzo posto per Fernando Alonso: il 41enne spagnolo ha conquistato uno strepitoso podio dopo un weekend di gara da protagonista.

Prima gara amara per la Ferrari, con Sainz quarto e Leclerc costretto al ritiro per un calo di potenza. Verstappen, dunque, è in testa alla classifica piloti, davanti al suo compagno di squadra e a Fernando Alonso. Zero punti invece per Leclerc.

La classifica piloti dopo il GP del Bahrain

1. Verstappen 25 pt

2. Perez 18 pt

3. Alonso 16 pt

4. Sainz 12 pt

5. Hamilton 10 pt

6. Stroll 8 pt

7. Russel 6 pt

8. Bottas 5 pt

9. Gasly 2 pt

10. Albon 1 pt

11. Leclerc 0 pt

12. Norris 0 pt