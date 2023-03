Chiellini da brividi, il primo gol in MLS è nel giorno della morte di Astori: la dedica | VIDEO

SportFair

Giorgio Chiellini dal cuore d’oro! Giornata magica e commovente per l’ex calciatore della Juventus, che ha trovato la sua prima rete negli USA. Il primo gol di Chiellini col Los Angeles FC arriva nel giorno dell’anniversario di morte di Davide Astori, suo compagno in Nazionale.

Sono passati 5 anni da quel tragico giorno e Chiellini ha ritrovato il gol proprio ieri: il pensiero, quindi, è andato subito a Davide Astori. Giorgione ha infatti a lui dedicato la rete segnata: l’ex difensore bianconero ha rivolto un saluto militare ai tifosi dietro la porta dove ha segnato per poi alzare il braccio al cielo, proprio per Astori.

Le parole di Chiellini

“E’ strano, l’ultimo gol lo avevo segnato nel 2019, ed è stato quasi uguale a questol .Eri poi, in allenamenti ci siamo esercitati sui caci piazzati e ho fatto tre gol uguali a quello di oggi, uguali. E’ incredibile, ma giochiamo esattamente nel modo in cui ci alleniamo. La dedica dopo il gol è per un mio vecchio compagno di nazionale morto cinque anni fa, Davide Astori. Pensavo a lui stamattina, non so se sia un segno del destino, o magari non lo è, però volevo ricordarli, è sempre nei miei pensieri. A volte mi chiedo come sia stato possibile, non c’è una ragione, in questi momenti capisco di essere fortunato e che dobbiamo goderci la vita il più possibile perchè sul futuro non abbiamo certezze“, ha dichiarato Chiellini in conferenza stampa.