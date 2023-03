Prima lui, poi tutti gli altri: il pensiero… Pafundi di Roberto Mancini

SportFair

La Nazionale italiana si prepara in vista dei prossimi importanti appuntamenti, prima le qualificazioni agli Europei del 2024 e poi la semifinale di Nations League. Gli azzurri saranno chiamati ad una reazione, dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Il Ct Roberto Mancini continua a convocare nuovi calciatori in grado di diventare un punto di riferimento per il futuro.

Nell’elenco dei convocati figura anche Simone Pafundi, calciatore dell’Udinese e destinato ad una carriera di altissimo livello. E’ considerato uno dei migliori attaccanti in prospettiva. Continuano i problemi dell’Italia in attacco, i punti di riferimento al momento sono veramente pochi. “Prima lui, poi gli altri”, sono state le dichiarazioni di Mancini sulle convocazioni dell’Italia.



Chi è Simone Pafundi

Simone Pafundi è destinato a diventare uno dei calciatori italiani più importanti, il suo nome è stato già sponsorizzato da Roberto Mancini. E’ un classe 2006, il suo ruolo principale è quello di trequartista ma è in grado di disimpegnarsi anche in zona esterna d’attacco. E’ mancino, forte tecnicamente e il suo punto di forza è il controllo di palla e la visione di gioco. E’ stato paragonato ad Antonio Di Natale.

La prima esperienza della carriera è stata al Monfalcone, si mette subito in mostra per le grandissime qualità tecniche. Passa all’Udinese, un club in grado di lanciare giovani talenti. I bianconeri hanno deciso di puntare tantissimo sul calciatore. E’ già nel giro della Nazionale maggiore, a 16 anni l’esordio con i grandi.