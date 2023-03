Italia-Inghilterra, chi è Ellynora? La cantante napoletana che canta l’inno inglese

SportFair

E’ tutto pronto a Napoli per l’attesissima sfida tra Italia e Inghilterra valida per il primo appuntamento delle qualificazioni agli Europei 2024. Al Maradona ed in tutta la città si respira un’atmosfera coinvolgente in attesa di uno spettacolo unico.

La FIGC ha deciso di inaugurare un nuovo approccio in occasione delle partite della Nazionale, con l’evoluzione dell’intrattenimento sportivo e per questo pria di Italia-Inghilterra è previsto un breve show.

In uno stadio che sarà gremito di tifosi Azzurri, prima del calcio d’inizio sarà realizzato uno spettacolo mai visto finora in uno stadio di calcio, ideato per Figc dal Gruppo Alphaomega Enrico Conforti, Alberto Cassone e Giovanni Cassone in collaborazione con Canaid e con il light designer Pietro Toppi: una innovativa tecnologia trasformerà la pista di atletica del ‘Maradona” in un vero e proprio led carpet sul quale verranno proposti contenuti multimediali, insieme a proiezioni laser sul campo e video che scorrono sul maxischermo, accompagnati dalle note uniche e originali del brand theme delle Nazionali italiane di calcio, ‘Azzurri”, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello.

Un’altra sorpresa arriverà al momento dell’esecuzione degli inni nazionali: quello italiano sarà cantato da Gigi D’Alessio, con la partecipazione di Clementino, mentre quello inglese da Ellynora.

Dopo lo show, l’esordio del tema musicale degli Azzurri e della mascotte Oscar, dopo gli inni cantati dal vivo da grandi artisti legati a Napoli, alle 20.45 il calcio d’inizio.

Chi è Ellynora

Nata ad agosto del 1994 a Napoli, Ellynora ha iniziato a studiare canto a 14 anni e solo quattro anni dopo si è esibita in pubblico per la prima volta. Successivamente si è trasferita a New York e poi a Los Angeles per studiare, debuttando al tempo stesso col suo primo singolo.

Nel 2018 ha partecipato ad Amici Casting ma all’ultimo step, all’assegnazione dei banchi, è rimasta fuori dal talent condotto da Maria De Filippi.

Ellynora non si è fermata e ha continuato ad inseguire il suo sogno, pubblicando nuove canzoni. Il suo brano più conosciuto è Zingara.

La vita privata di Ellynora

Ellynora ha un trascorso difficile: a soli 17 anni ha dovuto dire addio al suo fidanzata, morto a causa di un incidente stradale e qualche anno dopo, a 21 anni, si è sposata, ma il matrimonio è terminato presto.