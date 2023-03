Champions League, paura prima di Napoli-Eintracht: auto in fiamme

SportFair

E’ tutto pronto a Napoli per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la squadra di Spalletti e i tedeschi dell’Eintracht. I padroni di casa scendono in campo consapevoli di una bella e importante vittoria all’andata, per 2-0, ma a poche ore dal fischio d’inizio quanto sta accadendo per le strade di Napoli è preoccupante.

Si sono registrati infatti diversi scontri tra tifosi: i supporter della squadra tedesca, circa 600, stanno passeggiando per il centro di Napoli da ore e non sono mancati episodi clamorosi. Diverse auto sono state incendiate, tra queste anche una vettura della polizia. E’ stato necessario l’intervento degli agenti delle forze dell’ordine.