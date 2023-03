Champions League: le possibili avversarie delle italiane ai quarti e il sorteggio

SportFair

Si è completato il tabellone dei quarti di finale di Champions League, le ultime due qualificate sono state Napoli e Real Madrid. Traguardo storico della squadra di Spalletti, gli azzurri hanno staccato il pass dei quarti per la prima volta nella sua storia. Il grande protagonista contro il Francoforte è stato ancora una volta Osimhen.

Nell’altra partita tutto facile per il Real Madrid che ha controllato il vantaggio dell’andata contro il Liverpool. In gioco altre due squadre italiane, il Milan e l’Inter in grado di eliminare Tottenham e Porto. Una delle favorite è il Manchester City, trascinato da uno strepitoso Haaland. Il norvegese ha siglato 5 gol nella sfida contro il Lipsia. Una grande favorita è anche il Bayern Monaco. Infine Chelsea e Benfica.

Tutte le qualificate ai quarti

MANCHESTER CITY

BENFICA

REAL MADRID

MILAN

NAPOLI

CHELSEA

INTER

BAYERN

Il sorteggio di Champions League

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), alle ore 12. Il sorteggio è aperto. Non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra squadre dello stesso Paese o squadre che si sono incontrate nello stesso girone. Le gare di andata sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno si disputa il 18 e 19 aprile.