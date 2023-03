16 per sempre! Le lacrime di Pau Gasol ed il ricordo di Kobe Bryant | VIDEO

SportFair

Serata magica, ricca di emozione e commozione per gli appassionati di basket e, soprattutto, per Pau Gasol e tutta la sua famiglia. Il cestista spagnolo ha visto salire al tetto della Crypto.com Arena la sua maglia dei Lakers col numero 16, che adesso sta al fianco del 24 del suo grande amico Kobe Bryant.

Un cuore enorme in un corpo infinito, un uomo affascinante e un meraviglioso giocatore di basket, Pau Gasol guardava in alta con desiderio, fascino ed emozione, ma anche con un pizzico di incredulità perchè certe cose non riesci ad immaginare che possano accaderti nella vita.

I Lakers hanno ritirato il 16 di Gasol, che adesso sta al fianco di altre leggende come Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Jerry West, Shaquille O’Neal, James Worthy e Kobe Bryant e nessuno potrà più indossarlo.

E’ stata la notte di Pau Gasol, con lui c’erano la sua famiglia, gli amici e i suoi colleghi. Per l’occasione erano presenti anche Jimmy Butler, che ha giocato con lui a Chicago e Kareem Abdul-Jabbar.

Non poteva mancare ovviamente Vanessa Bryant, che Pau chiama sorella e che faceva da madrina, perchè il sangue di Kobe è il sangue dei Lakers e lo spagnolo era un suo compagno perfetto, uno scudiero, un amico incondizionato.

Le parole di Pau Gasol

“Non posso tornare a casa senza aver parlato della persona e del volto che purtroppo non vedo qui di fianco a me: il fratello che mi ha permesso di elevare il mio gioco, che mi ha ispirato e sfidato a diventare un giocatore migliore. A essere un uomo migliore a 360°. Mi manca così tanto, avrei voluto tanto che fosse qui con me insieme a Gigi. Lo vorrei davvero e credo che sarebbe stato orgoglioso. Ti voglio bene fratello”, ha affermato lo spagnolo con gli occhi pienni di lacrime.

“E’ stato un onore vestire questa maglia“, ha aggiunto poi spendendo splendide parole per la frachigia di Los Angeles e la sua esperienza in giallo-viola. Poi ha lanciato un messaggio motivazionale a tutti i presenti: “siate il meglio che potete essere, questa è la mentalità Mamba“. Infine è stato il momento dei ringraziamenti: Gasol ha ringraziato famiglia, amici, ex compagni, la sua squadra e tutti i tifosi.

Il discorso di 5 anni fa di Kobe Bryant

Nel maxi schermo della Crypto.com Arena è stato mandato un vecchio video di Kobe Bryant, di 5 anni fa duante la serata degli Oscar, nel quale il Black Mamba parlava proprio della cerimonia del ritiro della maglia di Gasol: “non ci sono dubbi, quando si ritirerà ritireranno anche la sua maglia e verrà messa accanto alla mia. Io non avrei mai vinto quei titoli senza Pau e la città di Los Angeles non avrebbe quei titoli senza Pau, questo lo sappiamo noi e lo sanno tutti. Non vedo l’ora di vederlo in mezzo al campo mentre fa il discorso, circondato da tutti i tifosi che l’hanno supportato in questi anni”.