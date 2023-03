Plusvalenze, “carta Covisoc”: la Figc non ci sta, presentato ricorso

SportFair

Il caso Plusvalenze continua a far parlare. A creare scompiglio adesso è la “carta Covisoc”, un documento che potrebbe dimostrare una violazione dei tempi procedurali del percorso giudiziaro sportivo che riguarda la Juve ed il caso plusvalenze e dunque anche aiutare i bianconeri a lottare per la cancellazione del -15 inflitto al club in campionato.

Il Tar del Lazio si è pronunciato obbligando gli uffici federali a consegnare a consulenti e legali di Paratici e Cherubini il documento in questione, ma la Federcalcio ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo di cancellare i pronunciamenti del Tar.

Secondo la FIGC i legali della juventus avrebbero scavalcato la giustizia sportiva rigolvendosi al Tar, non rispettando l’iter, secondo il quale bisogna passare dalla giustizia amministrativa solo dopo aver esaurito tutti i gradi dell’ordinamento sportivo. Considerando che la questione è ancora nelle mani del Collegio di garanzia, la FIGC ha deciso di presentare ricorso.

La decisione del Consiglio di Stato potrebbe arrivare già oggi.