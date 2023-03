Carlos Alcaraz detronizza Djokovic: il numero 1 è di nuovo suo

SportFair

Carlos Alcaraz campione ad Indian Wells! Il tennista spagnolo ha asfaltato Medvedev nella finalissima andata ins cena questa notte nei campi in cemento statunitensi.

E come accaduto dopo il successo agli US Open, Alcaraz, vincendo il primo Masters 1000 della stagione, si riprende il numero 1 al mondo, detronizzando l’assente Djokovic.

Le parole di Alcaraz

“Significa molto per me, riavere quello indietro è pazzesco. E vincere il trofeo qui… mi piace questo torneo e ho sentito l’affetto della gente fin dal primo giorno. È incredibile aver gareggiato così per 10 giorni” , ha detto lo spagnolo. “Vincere un torneo ti dà molta fiducia, sto giocando bene. Le condizioni oggi erano dure e Daniil non ha giocato al meglio, questo è ovvio. Sono contento della mia prestazione e spero di continuare così a Miami” , ha aggiunto.

A,lcaraz è il secondo giocatore che riesce a vincere almeno tre Masters 1.000 (ha trionfato lo scorso anno a Miami e Madrid) prima dei 20 anni, dopo Nadal, che ha alzato sei trofei in quella categoria quando era ancora adolescente, il primo a Montecarlo nel 2005. Inoltre Alcaraz ha ottenuto il suo successo agli Indian Wells senza perdere un set in sei partite.

La nuova top 10 del ranking ATP

1. Alcaraz 7.420 pt

2. Djokovic 7.160 pt

3. Tsitsipas 5.770 pt

4. Ruud 5.560 pt

5. Medvedev 4.330 pt

6. Auger-Aliassime 3.425 pt

7. Rublev 3.390 pt

8. Rune 3.325 pt

9. Hurkacz 3.065 pt

10. Fritz 2.975 pt