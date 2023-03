Pol Espargaro, l’aggiornamento dall’ospedale: “tornerò più forte”

SportFair

Pol Espargaro ha aggiornato tutti i suoi fan sui social con un post dall’ospedale di Barcellona, dove è ancora ricoverato dopo la terribile caduta nelle FP2 del GP del Portogallo, primo appuntamento della stagione 2023 di MotoGP.

Il pilota spagnolo si è procurato una frattura alla mandibola e a una vertebra dorsale, oltre a una forte contusione polmonare. La dinamica della caduta del portacolori del team Gas Gas è stata spaventosa e, fortunatamente, senza gravi conseguenze: lo spagnolo perde il controllo della sua Ktm alla curva 10 e finisce la sua corsa contro le barriere ad alta velocità.

Il post di Espargaro

Pol Espargao, che ha ricevuto la visita in ospedale del fratello Aleix, ha condiviso uno scatto in compagnia della moglie con un messaggio per tutti i fan: “tornerò presto e ancora più forte. Ringrazio tutti per l’amore ricevuto“.