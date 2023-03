Gand-Wevelgem, brutta caduta per Filippo Ganna: il corridore dolorante

SportFair

Brutte notizie per Filippo Ganna e tutti i suoi fan. Il ciclista italiano è stato protagonista di una brutta caduta nella Gand-Wevelgem ed è stato costretto al ritiro. Il 26enne dell’Ineos è rimasto coinvolto in una caduta a 143 km dal traguardo e preoccupano le sue condizioni. Nelle foto circolate sul web, infatti, Ganna appare dolorante, con la mano sul ginocchio destro.

In vista dei prossimi appuntamenti in programma nel suo calendario, Ganna si sottoporrà a degli accertamenti medici per valutare la sua condizione.