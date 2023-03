Il boato dei tifosi del Napoli contro l’Eintracht: trema tutto | VIDEO

SportFair

Il Napoli non può nascondersi, la squadra di Luciano Spalletti è una grande candidata alla vittoria della Champions League. La stagione degli azzurri è sempre più entusiasmante, la vittoria del campionato è vicinissima e anche in Europa le prospettive sono interessanti. Il sogno dei tifosi è quello di realizzare una fantastica doppietta.

Il Napoli è infatti una delle favorite per la vittoria della Champions League, come dichiarato anche da Guardiola. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Milan, con la prospettiva di incontrare Inter o Benfica in semifinale.

Nel frattempo un video è diventato virale sui social, il riferimento è alla partita tra Napoli e Francoforte. Il pubblico azzurro si conferma sempre più di altissimo livello, il boato in occasione dell’inno della Champions è stato impressionante. La partita si è conclusa sul risultato di 3-0 con la doppietta di Osimhen e Zielinski.