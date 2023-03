BNL BNP Paribas ‘scende in campo’ con Big Match su consulenza e investimenti

SportFair

BIG MATCH – affronta temi legati all’economia, alla finanza, ai mercati, agli investimenti attraverso l’inedito parallelismo sport-finanza: le grandi imprese sportive ci insegnano, infatti, che l’impegno e la fiducia sono essenziali per affrontare le sfide, in una competizione così come sul mercato globale. Protagonista e voce narrante della serie Luca Iandimarino – Responsabile Investimenti & Advisory della banca.

Un nuovo “canale di comunicazione” quindi, per parlare di cose difficili come la finanza in modo semplice e trasformare vicinanza e sostegno ai clienti in un appuntamento periodico attraverso il format del momento.

Con oltre 11 milioni di ascoltatori mensili in Italia nel 2022 (fonte IPSOS), il podcast è infatti attualmente il principale strumento per informare e raccontare in modo diretto e immediato, rafforzando così per BNL BNP Paribas il proprio ruolo di “trusted companion”, al fianco di risparmiatori e investitori con responsabilità, know how e vision globale.

“Big Match” è disponibile su Spotify e sulle altre piattaforme di ascolto. Hypercast ha affiancato BNL BNP Paribas nella realizzazione di questa iniziativa.