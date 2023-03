Biathlon, delirio azzurro! Ad Oestersund vince Wierer e Vittozzi alza la Coppa

SportFair

Un’altra giornata magica per i colori italiani. Il cielo di Östersund si tinge d’azzurro. Dorothea Wierer vince la gara individuale femminile da 15 km che apre il programma della penultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon sulla neve della località svedese.

Secondo posto per Lisa Vittozzi, che con questo risultato si assicura la Coppa del Mondo di specialità per la seconda volta in carriera dopo il trionfo del 2019. Completa il podio la tedesca Denise Herrmann-Wick, che chiude in terza posizione.

Ancora un grande successo, dunque, per il biathlon femminile azzurro, che meno di un mese fa in Germania brindava al trionfo mondiale nella staffetta composta dalle stesse Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oltre a Samuela Comola e Hannah Auchentaller.

Le dichiarazioni delle azzurre