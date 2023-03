Berrettini pronto a lottare: “presto tornerò al meglio”

SportFair

La stagione 2023 non è iniziata nel migliore dei modi per Matteo Berrettini. Il tennista romano non è riuscito a far meglio dei quarti di finale ad Acapulco, dove è stato poi costretto al ritiro per un problema fisico.

Ad Indian Wells Berrettini è stato eliminato al debutto, ma il romano è pronto a tornare presto in campo a caccia del riscatto.

Il post di Berrettini

“Come ho sempre fatto – fidarmi del processo, lavorare sodo e rimanere concentrato. La stagione è lunga e presto tornerò al meglio. Apprezzo davvero tutto il supporto 🙏 🔨 Io e la mia squadra abbiamo deciso di giocare a Phoenix la prossima settimana. Grazie al @arizonatennisclassic per la jolly“, ha scritto Berrettini sui social.