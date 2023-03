Berrettini ko: Matteo si ritira dal torneo ATP di Acapulco

SportFair

Quarti di finale amari per Matteo Berrettini al torneo ATP di Acapulco. Il tennista romano ha alzato bandiera bianca durante la sfida contro Rune nela notte italiana. L’azzurro aveva perso malamente il primo set contro il danese (6-0) ed era sotto di game nel secondo quando ha deciso di ritirarsi.

A fermare Berrettini è nuovamente un problema fisico: il numero 24 al mondo, apparso in difficoltà fin dai primi momenti della partita, ha chiesto l’intervento del trainer in campo, la sfida poi è stata interrotta per pioggia per oltre 30 minuti e al rientro in campo il tennista romano non è riuscito a migliorare il suo tennis, mostrando anche tutta la sua frustrazione con un gesto d’ira.

Rune, che raggiungerà il suo best ranking, salendo all’8° posto in classifica, stacca il pass per le semifinali del torneo in corso sui campi in cemento della città messicana.