Berrettini eliminato a Phoenix, lo sfogo: “toglietemi dal campo”

SportFair

Matteo Berrettini non sta affrontando un buon periodo. Il tennista romano ha deciso di ripartire dal Challenger di Phoenix, ma non è riuscito ad arrivare fino in fondo.

Berrettini è riuscito di scena dal torneo ai quarti di finale, cedendo al russo Shevchenko, numero 132 al mondo, arrivato dalle qualificazioni. Una sconfitta che non ha lasciato indifferente il tennista romano, che si è sfogato in campo contro se stesso: “mi togliete dal campo? Toglietemi dal campo, sono inguardabile“, ha urlato, rivolgendosi a se stesso. “Inguardabile, inguardabile“, ha aggiunto.