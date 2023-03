Battibecco con Romagnoli, il romanista Mancini esce nudo dallo spogliatoio

SportFair

Non si placano le polemiche sul derby della 27ª giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Roma, la sfida si è conclusa con il trionfo dei biancocelesti con un gol realizzato da Zaccagni, sempre più un calciatore decisivo per Maurizio Sarri.

La partita è stata condizionata da un episodio, l’espulsione per doppio giallo di Ibanez. Il difensore giallorosso si è confermato troppo ingenuo e sfortunato nelle sfide contro la Lazio. Già nel corso della partita la tensione è stata altissima, in campo e in panchina. Al fischio finale la situazione è diventata ancora più calda.

In primo piano la lite nello spogliatoio tra Mourinho e il presidente Lotito. Lo Special One avrebbe apostrofato Lotito dicendo: “che c…o guardi?”. Il numero uno biancoceleste avrebbe risposto: “io sono il presidente della Lazio e tu chi sei? Questa è casa mia, tu non dovresti neppure essere qui”, poi l’intevento del gm Pinto a riportare la calma.

La tensione tra Romagnoli e Mancini

Un altro episodio è salito alla ribalta, il battibecco tra due difensori. Uscendo dal campo Romagnoli sarebbe passato davanti allo spogliatoio della Roma, dicendo ad alta voce: “ora non parlate più?”. A quel punto è uscito Mancini (nudo) che avrebbe insultato l’avvesario con un “pezzo di m…”. Poi l’intervento proprio del presidente Lotito.