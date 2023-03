Bagnaia come Cristiano Ronaldo: l’esultanza dopo la doppietta in Portogallo

Splendida doppietta di Pecco Bagnaia a Portimao: il pilota Ducati, campione del mondo in carica, si è aggiudicato la Sprint Race di ieri e si è ripetuto oggi, vincendo anche il GP del Portogallo.

Bottino pieno per Bagnaia, che comanda la classifica piloti con 37 punti, davanti a Vinales e Bezzecchi.

Una gioia immensa quella di Bagnaia, che ha iniziato il 2023 proprio come sognava e che ha esultato alla grande dopo il successo.

Bagnaia, grande tifoso della Juventus, ha celebrato la sua vittoria con un’esultanza calcistica. Il torinese ha replicato la famosa esultanza di Cristiano Ronaldo, ex giocatore bianconero.

We think @PeccoBagnaia could be the first person to do a SUIIIIII whilst on a @MotoGP bike?! 🤣#PortugueseGP pic.twitter.com/w7nEasrdL4

— MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) March 26, 2023