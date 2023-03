Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori: l’annuncio

SportFair

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primogenito. La gravidanza della figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker è stata seguitissima e chiacchieratissima.

In tantissimi hanno scherzato parlando di una gravidanza lunghissima, senza una fine, “che dura da un anno”. Aurora Ramazzotti non si è mai tirata indietro ed è sempre stata al gioco, scherzando con i suoi follower ogni giorno, ma spiegando di essere nei tempi giusti e che ai fan è sembrato un periodo interminabile anche perchè la notizia è stata diffusa e spoilerata in anticipo, prima che entrasse nel secondo trimestre come si è soliti fare.

Adesso finalmente il dolce annuncio: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori. “BFFs“, hanno scritto sui social a corredo di due tenerissime foto. Nel braccialetto di Goffredo si legge “papà di Cesare 30/03/2023“.

Piovono i messaggi di auguri e congratulazioni.