Formula 1, arrestata l’ex moglie di un ex pilota: droga psicoattiva nella sua camera

La stagione 2023 di Formula 1 è iniziata da qualche settimana e la Red Bull ha dimostrato di essere nettamente superiore alle altre scuderie. Nelle ultime ore, però, si parla di Formula 1 per l’arresto dell’ex moglie di un ex pilota.

La modella Jessica Michibata, ex moglie di Jenson Button, è stata arrestata dalla polizia giapponese dopo che droga psicoattiva è stata trovata in un pacco inviato nella sua camera d’albergo a Tokyo. Michibata, 38 anni, è detenuto con l’accusa di aver violato la legge sulle misure speciali per i narcotici, secondo il Dipartimento di Polizia Metropolitana (MPD).

La modella nega le accuse. La droga sarebbe stata scoperta all’interno del pacco dai doganieri quando è arrivata in Giappone dall’estero. La polizia ha rintracciato l’indirizzo di un hotel e di una stanza in cui la modella alloggiava insieme a un’altra persona. L’altro individuo è stato descritto come un “conoscente” di Michibata.

Michibata, madre di un bambino, attualmente vive negli Stati Uniti ma è nata in Giappone. In una dichiarazione, la sua agenzia di modelle Revive ha dichiarato: “ci scusiamo con tutti per qualsiasi preoccupazione che le segnalazioni di Jessica Michibata, che appartiene alla nostra azienda, hanno causato. Al momento non siamo in grado di contattare direttamente Michibata e stiamo raccogliendo informazioni per confermare i fatti. Poiché l’incidente è sotto inchiesta da parte della polizia, ci asterremo dal rivelare ulteriori dettagli“.