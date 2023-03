E’ incinta e continua ad arbitrare senza avvisare i suoi capi: la storia di Holly Wood

SportFair

Sono tante le storie di donne di sport e gravidanza che ogni giorno finiscono sotto i riflettori. Alcune raccontano di esperienze positive, altri invece tutto l’opposto.

Oggi parliamo della storia di Holly Wood, ufficiale di rugby che ha ammesso di aver tenuto segreta la sua gravidanza ai suoi capi per poter continuare ad arbitrare.

Holly è adesso pronta a sospendere finalmente la sua carriera dopo aver continuato per sei mesi e mezzo mentre portava in grembo un bambino. Wood ha arbitrato la sua ultima partita lo sccorso fine settimana a Twickenham.

Il racconto di Holly Wood

“Non avevo mai arbitrato a Twickenham, quindi è stata una grande partita da firmare. I miei addominali hanno iniziato a sforzarsi un po’ durante lo sprint, quindi non sarò in grado di svolgere correttamente il mio lavoro ancora per molto”, ha raccotato al Telegraph.

Quando l’ufficiale ha scoperto che era incinta l’anno scorso, è scoppiata la preoccupazione perché temeva che la Rugby Football Union non le avrebbe permesso di arbitrare. “Probabilmente si sarebbero cagati da soli, perché questo non è mai stato fatto prima. Probabilmente avrebbero detto di no. Se avessi voluto continuare, sapevo che dovevo mantenere segreta la mia gravidanza“, ha aggiunto.

“Quando rimani incinta, non sai se avrai davvero paura di scendere in campo. Ma la mia mentalità non è cambiata affatto. Volevo andare avanti il ​​più a lungo possibile. Posso contare sulle dita di una mano il numero di volte in cui sono stata urtata in una partita ed è pari zero. Nei due anni in cui ho cercato di rimanere incinta, ho fatto molte ricerche. Ho letto di atleti che hanno continuato ad allenarsi e a competere ad alto livello, quindi non ho mai pensato che avrei smesso di arbitrare”, ha aggiunto

Wood, che si è appena fermata, pensa già al ritorno in campo dopo il parto, con la speranza di essere covinolto nei Mondiali femminili del 2025.

Quando alla fine ha raccontato alla RFU della sua gravidanza, ha avuto una reazione positiva. Wood ha ora scritto una “politica sulla gravidanza” per gli arbitri e sta lavorando con England Rugby per implementarla.