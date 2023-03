Un nuovo… Compagno in Nazionale: il Ct Mancini si affida all’attaccante più prolifico

SportFair

La Nazionale italiana si prepara per i prossimi importanti appuntamenti, dalle qualificazioni ai prossimi Europei alla semifinale di Nations League contro la Spagna. Il Ct Roberto Mancini potrebbe contare sulla prestazioni di Andrea Compagno, vera sorpresa della stagione in corso.

L’annuncio della convocazione in azzurro è arrivato direttamente dal dg della Steaua Bucarest, Mihai Stoica: “è raro che io mi emozioni così. Avremo un calciatore della nostra squadra nella nazionale Campione d’Europa in carica: Compagno giocherà con l’Italia. È un calciatore serio, raramente ne ho visti così. Quando me l’hanno detto ho chiesto se fosse uno scherzo: mai avevamo avuto un giocatore in una nazionale così importante”.

Chi è Andrea Compagno

Andrea Compagno è un attaccante italiano della Steaua Bucarest, classe 1996. Nato a Palermo, è un calciatore forte fisicamente e si è dimostrato devastante in fase realizzativa. E’ la classica prima punta in grado di fare reparto da solo e scambiare bene con i compagni. In Romania è chiamato ‘Matador’, ricorda infatti Cavani sia fisicamente che come caratteristiche.

Dopo la prima parte di stagione tra campionato e Conference League è diventato l’attaccante italiano più prolifico in stagione e, inevitabilmente, è entrato nel giro della Nazionale italiana. E’ cresciuto nelle giovanili di Catania e Palermo, la prima vera esperienza è stata nel Due Torri, poi le avventure con Pinerolo, Borgosesia, Nuorese e Tre Fiori. La prima svolta della carriera si registra al Craiova, si conferma un ottimo goleador. Il definitivo salto di qualità si è registrato alla Steaua Bucarest. Adesso la grande occasione, con la maglia della Nazionale italiana.