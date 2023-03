Passeggia nuda per le strade di Los Angeles: Amanda Bynes ricoverata

SportFair

Non c’è pace per Amanda Bynes: l’attrice è stata portata d’urgenza in una struttura di salute mentale dopo essere stata trovata a vagare da sola, disorientata e nuda per le strade di Los Angeles.



A riportarlo è stato il sito statunitense TMZ: la Bynes avrebbe fermato un’auto dicendo all’autista di avere un crollo psicotico ed in poco tempo si è ritrovata in una stazione di polizia, dove un team di salute mentale ha stabilito un nuovo aiuto psichiatrico per l’attrice, seguendo il protocollo “5150 Detenzione psicologica”.

Generalmente, una detenzione psichiatrica dura solo 72 ore, ma potrebbe essere estesa se gli esperti lo stabilissero dopo una nuova analisi.

I precedenti di Amanda Bynes

È passato quasi un anno da quando Amanda ha concluso i nove anni di tutela della madre, che era la sua tutrice legale dal 2013, anno in cui divenne evidente che Bynes soffrisse di problemi di salute mentale. A quel tempo, le è stato diagnosticato un disturbo bipolare dopo una serie di incidenti che l’hanno portata a essere ricoverata in una clinica. Tra questi spicca l’episodio in cui ha appiccato il fuoco all’ingresso della casa della vicina, inghiottendo tra le fiamme il suo cane.

L’attrice sembrava stare molto meglio negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e innamorata di Paul Michael, ma ha vissuto adesso un nuovo crollo.

L’episodio che Amanda Bynes ha vissuto a Los Angeles non ha indotto i suoi genitori a considerare di chiedere nuovamente la tutela. Lynn e Rick sono molto preoccupati per il benessere e la salute della loro figlia, secondo una fonte del loro ambiente per TMZ, ma per ora non stanno prendendo in considerazione l’adozione di misure serie. L’attrice vive in modo indipendente e sta prendendo lezioni di cosmetologia, quindi le cose sembravano andare bene finora.