Alice Campello e Alvaro Morata raccontano il grosso spavento: “ho iniziato a sanguinare molto”

Alice Campello e Alvaro Morata sono una coppia seguitissima e amatissima. Dolci e innamorati come il primo giorno, i due hanno dovuto affrontare recentemente qualche difficoltà.

Lo scorso 9 gennaio, infatti, è nata la piccola Bella, la quarta figlia dopo tre splendidi maschietti. Dopo il parto, però, l’imprevisto: Alice Campello è stata operata d’urgenza e la famiglia Morata ha vissuto momenti davvero spaventosi.

In un’intervista per la rivista spagnola Hola, Alice Campello ha raccontato quanto accaduto.

Il racconto di Alice Campello

Il parto “più bello che abbia mai avuto“, ha esordito, prima di entrare nei dettagli di quanto accaduto dopo la nascita di Bella. “Quando ero già nella stanza, avevo la bimba con me ed eravamo con la famiglia, improvvisamente ho iniziato a sanguinare molto . Ricordo che, quando mi voltai, vidi il viso di Alvaro bianchissimo. Da lì in poi non ricordo altro perché mi hanno portato in sala operatoria e sono stato lì dalle 9:30 del mattino fino alle 9:30 della sera, addormentato. Non avevo mai smesso di sanguinare, mi hanno dovuto fare tante trasfusioni e alla fine mi hanno messo un palloncino dentro l’utero”. Il giorno dopo l’hanno tolto e fortunatamente l’emorragia si era fermata: “è stato solo un grande spavento che è successo perché l’utero non si era contratto, il che mi ha fatto sanguinare così tanto“.

“Ho capito la gravità della situazione perché ho visto Álvaro come non mai. Era in pessime condizioni e la sua faccia era distrutta. Poi se n’è andato perché non poteva stare sempre in terapia intensiva, ma mi ha scritto dei messaggi carinissimi. Lì ho capito la sua angoscia”, ha aggiunto.

Anche Alvaro Morata ha commentato quanto vissuto: “la mia vita non avrebbe alcun senso se le accadesse qualcosa di più grave. Aveva una preoccupazione strabiliante. Poi i bambini sono venuti a trovarla con me e credo che quel momento sia stato il più bello della mia la vita“.

“Non sono ancora del tutto guarito. Il postpartum è molto duro, lo era già con gli altri“, ha aggiunto Alice Campello. “Per una settimana intera non ho smesso di piangere. Ho pianto tanto, tanto“, ha concluso l’influencer e imprenditrice veneta.