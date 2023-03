Alex Marquez e i test del fratello Marc: “ha detto che non tutto funzionava”

SportFair

Sono andati in scena nel weekend i test di Portimao di MotoGP. I campioni delle due ruote sono scesi in pista per l’ultima volta prima del debutto stagionale del prossimo 26 marzo in Portogallo.

Marc Marquez sta ancora cercando la confidenza giusta con la sua Honda ed il team sta lavorando sodo per dare allo spagnolo una moto competitiva.

In pista è sceso anche il fratello Alex Marquez, che ha chiuso al settimo posto nella classifica dei tempi del secono giorno.

Proprio il più piccolo dei fratelli Marquez ha parlato a fine giornata delle sensazioni in pista, sue e del campione Marc.

Le parole di Alex Marquez

“Eravamo entrambi stanchi, ma mio fratello mi ha aiutato Ieri ha detto che andavo veloce. Gli ho chiesto come fosse andata e mi ha detto che aveva provato tante cose sulla moto e che non tutto funzionava. Erano commenti generali, perché siamo in fabbriche diverse. Stanno soffrendo e sono in una situazione difficile, ma conosco Marc e quello che fa in GP. So che andrà meglio”, ha affermato Alex Marquez.

“Pecco è forte, anche l’Aprilia, Aleix, Maverick e Oliveira, Martín ovviamente e Bastianini anche se soffre un po’ di più. Primo Pecco, secondo Martín, l’Aprilia e noi. E anche Quartararo, perché alla fine ha fatto un bel giro e l’aveva lasciato fare a me, perché fino a quel giro era mancato”, ha concluso.