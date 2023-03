Le condizioni del fratello Pol e l’incidente di Marquez: la sincerità di Espargaro

SportFair

Pol Espargaro ha aggiornato tutti i suoi fan ieri con un post sui social dopo la spaventosa caduta di venerdì nelle FP2 del GP del Portogallo, primo appuntamento della stagione 2023 di MotoGP.

Lo spagnolo si è procurato una frattura alla mandibola e a una vertebra dorsale, oltre a una forte contusione polmonare ed è attualmente in ospedale a Barcellona.

Sulle condizoni di Pol e sulla sicurezza in pista è intervenuto il fratello Aleix Espargaro, intervenuto a Catalunya Radio: “i cambiamenti vanno fatti a livello di sicurezza. I circuiti si fanno ogni volta più piccoli a causa o grazie all’aerodinamica“, ha affermato.

“A Portimao poteva esserci una disgrazia perché l’incidente mi sembra molto eccessivo. I commissari lo hanno sanzionato e se non si adeguerà in Argentina lo farà negli Usa perché lo dice il regolamento”, ha aggiunto lo spagnolo sull’incidente tra Marquez e Oliveira.



Infine sul fratello ha commentato: “sta bene nella gravità delle ferite. Sembrava che sarebbe stato tutto un po’ meno, ma soffre molto. Dovremo essere pazienti e sarà un processo lungo. Sta bene, più animato che negli altri giorni. Andrò in Argentina più sereno e felice. Avrà un processo di recupero molto lungo. La cosa più importante è che possa recuperare. Vuole salire in moto domani, ma non può. L’importante, essendo giovane, è che si riprenda bene dal problema alla schiena perché è un infortunio complicato”, ha concluso.