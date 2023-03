Formula 1, Albon e la Red Bull di Verstappen: “se soffi sul suo volante, l’auto sterza”

SportFair

E’ tutto pronto in Bahrain per il primo GP della stagione 2023 di Formual 1. I piloti scenderanno in pista a breve per le prime sessioni di prove libere della prima gara stagionale e intanto ad intrattenere i fan ci pensano le dichiarazioni dei campioni alla vigilia della prima gara.

Nelle ultime ore stanno rimbalzando le dichiarazioni di Albon, ex compagno di squadra di Max Verstappen, che ha rivelato dei dettagli sulla Red Bull dell’olandese.

Le parole di Alexander Albon

“Non è per screditare qualcuno in Red Bull Racing o Max o nient’altro, onestamente. Ma l’auto è assettata in un modo unico che è costruito attorno alla prima guida, che è Max. C’è così tanto avantreno che, se soffi sul volante, l’auto sterza. Se giocate Call of Duty o un videogioco del genere, impostate la sensibilità al massimo e capirete: così ci si sente a guidare quell’auto. Max era, al tempo, un futuro campione del mondo. Era chiaro per tutti. Quindi, ovviamente, crei la tua monoposto come piace a lui”, ha affermato il thailandese.