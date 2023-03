Adam Peaty si prende una pausa: al primo posto la salute mentale

SportFair

E’ arrivato ieri sera l’annuncio a sorpresa di Adam Peaty: il campione britannico di nuoto ha deciso di prendersi una pausa per riscoprire il suo amore per il nuoto e per questo si è ritirato dai campionati britannici della prossima settimana per motivi di salute mentale.

Peaty dice di essere “stanco” e di “non godersi lo sport” come ha fatto all’inizio della sua carriera e sta cercando un aiuto professionale mentre la sua priorità adesso è il suo benessere al di fuori dello sport.

Le parole di Peaty

In un messaggio pubblicato sui social media, Peaty ha dichiarato: “tutti vogliono sedersi al tuo posto finché non devono sedersi al tuo posto. Pochissime persone capiscono cosa fanno la vittoria e il successo alla salute mentale di un individuo. Non capiscono le pressioni che questi individui esercitano su se stessi, per vincere ancora e ancora. Come alcune persone forse sapranno, ho lottato con la mia salute mentale negli ultimi anni e penso che sia importante essere onesti al riguardo. Sono stanco, non sono me stesso e non mi sto godendo lo sport come ho fatto negli ultimi dieci anni. Alcuni potrebbero riconoscerlo come burnout. So solo che negli ultimi anni non ho avuto le risposte. Con l’aiuto, ora so come posso affrontare lo squilibrio nella mia vita. Mentre continuo ad allenarmi, ho deciso di ritirarmi dai British Swimming Championships il mese prossimo. Questo è con l’unico scopo di offrire la migliore prestazione possibile a Parigi ai Giochi Olimpici del 2024. Sono estremamente grato per tutto il supporto che sto ricevendo dalla mia squadra e dalla mia famiglia a British Swimming insieme ai miei incredibili sponsor, familiari e amici. Come sempre, ringrazio la comunità del nuoto e non solo per l’incredibile supporto che ho sempre ricevuto. Questo sport mi ha dato tutto ciò che sono e non vedo l’ora di ritrovare l’amore che provo per esso“.

Il 28enne, che lo scorso agosto aveva annunciato di essersi separato dalla compagna Eiri Munro, madre del figlio George di due anni, ha mantenuto il suo titolo olimpico nei 100 rana a Tokyo e rimane anche l’uomo più veloce di sempre nella sua disciplina.

Con ogni probabilità, Peaty, che non parteciperà alle prove per accedere ai Mondiali, salterà anche la rassegna iridata del Giappone in programma a luglio, anche se i selezionatori britannici potrebbero decidere di assegnargli comunque un posto su base discrezionale.

Le parole del direttore del British Swimming Performance

“Siamo tutti pienamente d’accordo con Adam e la sua decisione di ritirarsi dai campionati britannici. Il benessere dei nostri atleti rimane l’obiettivo più importante per noi come organizzazione e il nostro team dedicato di praticanti è sempre lì per qualsiasi atleta che richieda o richieda tale supporto. Adam ha dato così tanto al British Swimming e allo sport nel suo insieme negli ultimi dieci anni attraverso livelli di dedizione senza pari. Speriamo che questa volta possa essere una preziosa fonte di rifornimento fisico e mentale per lui. È un leader incredibile all’interno del nostro team e ha fissato un livello così alto con il suo incrollabile impegno per l’eccellenza in tutto ciò che fa. Stiamo lavorando a stretto contatto con Adam e il suo team per supportare la sua guarigione in ogni modo possibile“, ha dichiarato Chris Spice.