A WrestleMania 39 Charlotte Flair vs Rhea Ripley: la storia di due regine del ring

Uno dei piatti forti di WrestleMania 39 è il grande match per lo Smackdown Women’s Championship fra Charlotte Flair e Rhea Ripley. La regina è tornata e si è ripresa per la settima volta in carriera il titolo. A WrestleMania, però, sfiderà in una rivincita Rhea Ripley, una delle migliori atlete della WWE. The Showcase of the Immortals è il più prestigioso Premium Live Event della WWE e si svolgerà in due serate, le notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile, direttamente dal SoFi Stadium di Inglewood (California). L’evento verrà trasmesso sul WWE Network. Ecco la storia tra Charlotte e Rhea Ripley.

C’è già un precedente fra le due, che risale a WrestleMania 36. In quel caso Flair – che vinse la Royal Rumble – decise di provare a vincere l’NXT Women’s Championship, detenuto proprio da Ripley, riuscendo a portarsi a casa un altro prestigioso traguardo. Ora è Rhea ad aver vinto la Royal Rumble, entrando con il numero 1. Sono passati 3 anni da quella sconfitta e a 26 anni Rhea Ripley è nel momento migliore della sua carriera: ora è “Mami” e fa parte della fazione del Judgment Day, insieme a Damien Priest, Finn Balor e Dominik Mysterio. Notata da giovanissima nei circuiti indipendenti in Australia (è di Adelaide) Rhea ha sempre mostrato un potenziale enorme e un carisma fuori dal normale. Per molti è sempre stata la “Next Big Thing” fra le Superstar femminili, un po’ come la nuova Brock Lesnar visto il suo fisico poderoso.

Charlotte, invece, è una predestinata. Figlia di una delle più grandi leggende del business, Ric Flair, fin dal suo arrivo in WWE ha dominato, vincendo una serie infinita di titoli e riconoscimenti. Charlotte ha fatto anche parte del primo Main Event femminile della storia di WrestleMania, nel 2019, in un Triple Threat dove erano coinvolte anche Becky Lynch (poi vincitrice) e Ronda Rousey. Adesso, in uno dei match più attesi di WrestleMania, due campionesse della WWE si affrontano con in palio lo SmackDown Women’s Championship.

Per vedere questo grande match basta iscriversi sul WWE Network e seguire tutti i contenuti attraverso, smartphone, pc, tablet e qualsiasi dispositivo elettronico. Inoltre, per seguire Charlotte e Rhea basta vedere Monday Night Raw disponibile on demand su Discovey+ e, con il commento in italiano, ogni lunedì alle 23.15 su DMAX. SmackDown è disponibile sempre on demand su Discovery+ e, con il commento in italiano, tutti i martedì alle 23.15 su DMAX.