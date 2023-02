Zidane debutta in Formula 1: sarà ambasciatore Alpine

E’ stata presentata ieri l’A523, la nuova monoposto dell’Alpine. Durante l’evento di presentazione c’è stato spazio per un importantissimo annuncio: la squadra ha firmato Zinedine Zidane come ambasciatore.

L’ex calciatore francese fa il suo debutto in F1.

Le parole di Zidane

“Posso trasferire la mia esperienza a questi giovani talenti, perché è preziosa. Quando ero bambino mi hanno dato l’opportunità, questo ha significato molto per me. In uno sport meccanico come la Formula 1, possiamo dire che daremo ai giovani la possibilità di essere meccanici o ingegneri. Mi interessa. È un progetto molto entusiasmante e voglio avere uno scambio con Pierre (Gasly) ed Esteban (Ocon)”, ha dichiarato Zidane in francese, chiedendo scusa al pubblico britannico “il mio inglese è pessimo”.

È stato presentato da Laurent Rossi, CEO di Alpine, ed è stato inondato di elogi: “Zinedine è un ambasciatore che ci porterà molto più di quanto possiamo immaginare. Mescola la sua passione per le auto, i suoi valori, il suo contributo all’azienda. È coinvolto nella transizione verde delle auto e ha la sensibilità per collegare le batterie Alpine, l’A110 elettrica, ed è molto importante per noi. È davvero fantastico.” Lo ha festeggiato anche Luca de Meo, amministratore delegato di Renault: “immaginare di essere alla presentazione della vettura con Zinedine Zidane è un sogno. È anche il compleanno di mia madre, ha 85 anni!”