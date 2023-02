Zaccheroni, la preoccupazione dei medici: a rischio la vista

SportFair

Il mondo del calcio è stato in ansia per le condizioni di Alberto Zaccheroni, l’allenatore ex Juventus e Milan è stato vittima di una bruttissima caduta. Il tecnico è stato in rianimazione e secondo le ultime notizie la situazione è stabile e in leggero miglioramento. Il tecnico è stato vittima di una caduta mentre si trovava in casa a Cesenatico.

Il 69enne è stato sottoposto nella giornata di sabato ad intervento chirurgico, necessario per drenare l’ematoma cranico. Adesso la principale preoccupazione dei sanitari è un’altra, ovvero la possibilità che in futuro riesca a vedere correttamente da entrambi gli occhi. Il timore è legato alle conseguenze del trauma.

Nel corso della sua carriera Zaccheroni, oltre al Milan, ha allenato anche Venezia, Bologna, Udinese, Lazio, Inter, Torino e Juventus e la Nazionale del Giappone condotta alla conquista della Coppa d’Asia nel 2011.