WWE Friday Night SmackDown: all’O2 di Londra il 30 giugno

SportFair

A seguito dell’incredibile risposta alle preiscrizioni per i biglietti di Money In The Bank, che si terrà all’O2 di Londra sabato 1° luglio, la WWE (NYSE: WWE) ha annunciato oggi che anche SmackDown si terrà all’O2 la sera prima, venerdì 30 giugno.

Per la prima volta SmackDown sarà trasmesso in diretta e in prima serata dal Regno Unito alle 20.00 locali su BT Sport.

Le prevendite WWE e O2 per i biglietti combo saranno disponibili mercoledì 22 febbraio alle 13 italiane su Ticketmaster.co.uk e AXS.com. I fan possono registrarsi ora per ricevere un’offerta esclusiva di prevendita visitando il sito https://www.wwe.com/mitb2023-presale-registration.

La vendita al pubblico dei biglietti combinati per SmackDown e Money In The Bank sarà disponibile venerdì 24 febbraio alle 13 italiane su Ticketmaster.it e AXS.com.

Inoltre, i Priority Pass per SmackDown e Money In The Bank sono disponibili ora attraverso il partner esclusivo On Location su https://onlocationexp.com/wwe/money-in-the-bank-tickets?friday-night-smackdown-packages o chiamando il numero +1.855.346.7388, dando ai fan l’opportunità di acquistare i pacchetti di biglietti prima che vengano messi in vendita al pubblico. I Priority Pass per SmackDown e Money In The Bank offrono ai fan la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento esaltante, compresi posti a sedere premium, ospitalità pre-show all-inclusive con apparizioni di Superstar WWE, opportunità di foto a bordo ring, poster autografati, merchandise fastlane, merchandise esclusivo, due notti di alloggio deluxe e molto altro ancora.

Money In The Bank vedrà la partecipazione delle più grandi Superstar della WWE e porterà nel Regno Unito, per la prima volta nella storia, i Money In The Bank ladder match: ogni vincitore riceverà una valigetta contenente un contratto per un incontro valido per il titolo massimo in un momento e in un luogo a sua scelta entro l’anno successivo. Money In The Bank è il primo WWE Premium Live Event che si tiene a Londra in oltre due decenni.