WrestleMania goes Hollywood, lo spettacolo è assicurato: i dettagli

SportFair

Il ritorno del figliol prodigo, per provare a coronare il sogno di suo padre, il leggendario “American Dream” Dusty Rhodes: diventare WWE Champion. Cody Rhodes cercherà di chiudere il cerchio a WrestleMania 39, provando a togliere il titolo a Roman Reigns, campione indiscusso ormai da oltre 900 giorni. A WrestleMania goes Hollywood, evento diviso in due serate, le notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile, è previsto uno spettacolo strepitoso, direttamente dal SoFi Stadium di Inglewood (California) e in onda sul WWE Network.

Tornato in WWE esattamente un anno fa, a WrestleMania 38, Cody ha subito dato vita a una spettacolare rivalità con Seth Rollins, con una trilogia di match che sono ricordati fra i migliori del 2022. A maggio, pochi giorni prima del terzo match con il Visionary all’interno dell’Hell in a Cell, Cody ha rimediato un terribile strappo al pettorale, ma si è presentato ugualmente al Premium Live Event, battendo Rollins dopo una contesa splendida nonostante l’evidentissimo infortunio. Un gesto che ha fatto innamorare il WWE Universe di Rhodes, che dopo quel match è rimasto fermo per 8 mesi, prima di tornare alla Royal Rumble 2023 e di guadagnarsi l’opportunità per WrestleMania 39. Entrato con il numero 30, Cody ha eliminato per ultimo Gunther, dando vita a un finale adrenalinico, tra i più belli della storia della Rumble.

Pluricampione di coppia ed ex Intercontinental Champion, Cody ha debuttato in WWE nel 2007, proprio al fianco di suo padre Dusty, che è stato un riferimento assoluto per i più grandi campioni della storia del wrestling. Scomparso nel 2015, The American Dream è ricordato per la sua straordinaria abilità nei promo e non solo: rispettato da leggende come Hulk Hogan e Ric Flair, Dusty ha poi lasciato il ring per far spazio ai figli Goldust e Cody. E proprio il figliol prodigo ha interpretato diverse gimmick nel corso della sua carriera in WWE. Da Dashing a Un-Dashing Cody Rhodes, fino a Stardust, personaggio bizzarro interpretato negli ultimi tempi prima di lasciare la compagnia nel 2016. Rhodes è tornato a casa 6 anni dopo per chiudere il cerchio e fare quello che non è riuscito a suo padre, ma contro ci sarà un imbattuto (e apparentemente imbattibile) Roman Reigns. Protagonista del regno più dominante dell’era moderna, The Head of the Table vuole proseguire nella sua “monarchia” assoluta. Sarà un Main Event di WrestleMania splendido, fra due campioni eccezionali.

Per vederlo basta iscriversi sul WWE Network e seguire tutti i contenuti attraverso, smartphone, pc, tablet e qualsiasi dispositivo elettronico.

Inoltre, per seguire Cody Rhodes, basta vedere Monday Night Raw disponibile on demand su Discovery+ e, con il commento in italiano, ogni lunedì alle 23.15 su DMAX. SmackDown è disponibile sempre on demand su Discovery+ e, con il commento in italiano, tutti i martedì alle 23.15 su DMAX.