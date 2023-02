Wanda Nara pazzesca a Rio: capelli rossi e curve in mostra | FOTO

SportFair

Wanda Nara sa come far impazzire i suoi fan e quando non ci sono di mezzo questioni di gossip, la showgirl argentina regala scatti e video mozzafiato per intrattenere i suoi follower.

Wanda Nara è attualmente in Brasile, a Rio de Janeiro, insieme alla sorella Zaira, per un evento organizzato da Pandora e non sono mancati in questi giorni dei contenuti… di fuoco.

Atmosfera caliente

Wanda Nara ha surriscaldato l’atmosfera con foto e video davvero bollenti. “Non parlo portoghese 🇧🇷”, ha scritto a corredo di una foto che la ritrae in costume, con in mano una bevanda in una noce di cocco.

La showgirl ha poi condiviso anche un video nei quali ha chiesto ai suoi fan “colorata?”, riferendosi al colore dei capelli che nella clip sono rossi. Wanda è di recente passata dal biondo al castano ed in tantissimi l’hanno invitata a tingersi i capelli di rosso.