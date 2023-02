Wanda Nara vuota il sacco, da Icardi a Keita: “ho tanto cu*o! Richiesta da due argentini”

Wanda Nara, è tempo di chiarimenti e rivelazioni. La showgirl argentina, attualmente impegnata in Brasile per un evento organizzato da Pandora, è stata ospite di Francesca Fagnani nel suo programma Belve, su Rai 2.

Imprenditrice, mamma e agente, la moglie di Mauro Icardi si è lasciata andare a diverse rivelazioni e confessioni.

La frecciatina a Belen Rodriguez e la carriera

“Belen non ha fatto niente in Argentina, dove io invece lavoro da quando ero molto piccola. Sono molto più famosa io lì. Ho iniziato come tata, ero bravissima e tutte le mamme mi volevano. Penso che qualsiasi cosa avessi fatto nella mia vita avrei avuto successo. Sono una donna libera: chi mi ama mi ama per questo, soprattutto le donne. Chi mi odio mi odia per lo stesso motivo“, ha affermato Wanda Nara.

La notte con Maradona ed il litigio con la China Suarez

“Non sono mai stata con lui. Vero che ero finita in questa casa, in questa festa… Ho capito che questa cosa mi faceva diventare famosa. Non sono riuscita mai a parlarne con lui”, ha affermato Wanda sui tanti rumors riguardanti una notte d’amore con Maradona.



Non poteva mancare poi un commento sulla lite con l’attrice China Suarez, presunta amante del marito: “io non credo a nessuno, non so cosa è successo. In una storia così lunga, un fatto così piccolo non è il punto principale della nostra storia. Mi sono arrabbiata e ho fatto dei post? Sì, ma sono anche abituata. Icardi è bello, giovane, è normale che venga corteggiato. Mi disturba che sia stata una persona che aveva un rapporto anche con me ad averlo fatto”.

La verità sui Keita ed il rapporto con Icardi

“Icardi? È mio marito, stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Lui è stato praticamente per tutta la vita con me. Per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita. Mauro si è innamorato della me normale, in pigiama mentre preparavo pasta burro e parmigiano, non in discoteca”, ha confessato poi Wanda Nara sul rapporto col marito.

Sui recenti rumors che l’hanno vista vicina a Keita Balde ha poi affermato: “non so cosa è successo, perché è stata scritta quella cosa della cornuta. Mauro è una persona molto diretta. La moglie di Keita ha scritto “Wacca”? Capisco che le donne preferiscono arrabbiarsi con altre donne invece che con il loro marito. Un giorno magari le spiegherò in privato”.

Brozovic ed il lavoro di procuratrice

Infine Wanda Nara non ha trascurato il presunto tradimento a Icardi con Brozovic: “abitava solo nel mio stesso palazzo, ma io non lo frequentavo. Sto crescendo 5 figli senza aiuti. Tutti pensano che io abbia 5 tate perché abbiamo la possibilità di averle. Ma non è così, spesso ci sono solo mia mamma o mia zia. Chef e autista personale in Turchia? Sì ho trattato tante cose, abbiamo una ragazza argentina che ci aiuta, non uno chef. Carmen la, vecchia colf che mi ha accusata di averla ridotta in schiavitù per me era come una seconda mamma“.

Mentre sul suo lavoro di agente ha poi affermato: “mi vedono come il terrore del calciomercato. L’Inter con i 70 milioni che abbiamo alsciato ha fatto uno squadrone della madonna. Voto come procuratrice? 10. Meglio io o Mino Raiola? Lui è il numero 1. Ma anche io alzo sempre il prezzo. Mi volevano come procuratrice due calciatori della nazionale argentina, ma non posso dire chi. La fascia di capitano tolta ad Icardi all’Inter? Abito nello stesso condominio di Ausilio a Milano e sento anche Marotta. A volte i club hanno bisogno di vendere i giocatori più importanti. Così la prima cosa è togliere la fascia e magari dare la colpa alla sua donna/agente. Anche il Real Madrid ha cercato Mauro, anche la Juve. Lui ha sempre scleto di restare nonostante le offerte, tranne quando non è stato più possibile. Un mio errore? Essere molto diretta. Dico la verità, può piacere o fare male. Il rapporto con le altre mogli dei calciatori è speciale, tante cose non si pubblicano, ho vissuto momenti intensi con le mogli di altri calciatori. Tra noi parliamo la stessa lingua. Se mi piaccio fisicamente? Sì, ma ho sofferto i cambiamenti dopo la nascita di ogni bambino. Mi do un 7 . Ho tanto cul… Ma non nel senso di fortuna. A parte il corpo conta la personalità, il carattere, la decisione. Questo fa la differenza”.