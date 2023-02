I tifosi in ansia: la visione DAZN di Inter-Milan è a rischio, la nota

SportFair

Si avvicina sempre di più Inter-Milan, derby di Serie A in grado di regalare grandissimo spettacolo. I nerazzurri sono chiamati a risponde alla vittoria del Napoli contro lo Spezia, i rossoneri sono reduci da un periodo di grave crisi e l’allenatore Stefano Pioli rischia l’esonero.

I rossoneri sono in grossa difficoltà, dal punto di vista tecnico e dei risultati. Le ultime partite non sono state all’altezza, dall’eliminazione in Coppa Italia alla Supercoppa italiana e al crollo in campionato. Il Napoli vola e il vantaggio sulle rivali è di 16 punti.

Inter-Milan, i problemi di visione

La visione del derby tra Inter e Milan è a rischio. Nel pomeriggio si sono verificati disservizi Tim in tutta Italia e molti tifosi sono preoccupati per la sfida in programma alle 20.45. In molte case continuano i problemi di connessione e la visione del derby potrebbe essere condizionata.

Proprio sui canali DAZN è stato pubblicato un comunicato ufficiale. “Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli”.