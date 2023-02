Nibali pronto al debutto in MTB: sarà in gara all’Andalucia Bike Race

SportFair

Vincenzo Nibali pronto al debutto in Mtb. L’ex ciclista siciliano, uno dei 7 vincitori dei tre grandi giri, non ha ancora deciso di appendere del tutto la bici al chiodo.

Dopo il ritiro dal ciclismo su strada annunciato lo scorso anno, lo Squalo dello Stretto è ronto al debutto sulla mountain bike: nel 2023 debutterà in Andalucía Bike Race by GARMIN.

“Ho saputo dell’evento tramite il mio amico Giuseppe Pellegrino, visto che mi ha detto che potrebbe essere una buona occasione prima di affrontare la Cape Epic. Ho chiesto al mio compagno Ivan Santaromita se voleva partecipare, visto che non ha mai corso in MTB, quindi è una buona occasione per iniziare a prendere confidenza con la corsa in coppia“, ha dichiarato ad As.

Nonostante la novità di vedere Nibali in mountain bike per il pubblico del ciclismo, non lo è per l’italiano: “la MTB è una passione che ho sempre avuto fin da bambino, ma purtroppo ho dovuto abbandonare questa disciplina per la strada, Ora posso dedicargli molto più tempo. Il mondo della mountain bike mi sembra molto divertente e anche molto più vicino alle persone e, ovviamente, a stretto contatto con la natura”.

Il ritorno in Spagna, dove Nibali è diventato Campione della Vuelta nel 2010, è motivo di gioia per il ciclista transalpino: “ho corso molto in Spagna e apprezzo il sostegno del pubblico. Il mio ricordo più grande è la vittoria della Vuelta, e quest’anno è stato in Spagna che ho deciso di correre la mia ultima grande gara da professionista, proprio dove ho vinto per la prima volta un grande giro.”

“Sarà una settimana dura, ma ci divertiremo di sicuro”, ha concluso.